Chaque jour (ou presque), 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées et rumeurs bidons sur les négociations autour d’une éventuelle prolongation de Kylian Mbappé au PSG ou d’un plus probable départ au Real Madrid. Avec un Mbappomètre maison à la clé. Et ce, jusqu’à ce que Kyky prenne sa décision.

Samedi 14 mai

Souvenez-vous, le 19 mai 2019. La traditionnelle remise des Trophées UNFP a lieu à Paris. Les costards sont de sortie, les petits fours et les coupes de champ' aussi, comme d’habitude. L’ambiance est à la fête quand tout à coup, Kylian Mbappé jette un froid lors de son discours de remerciement après avoir été sacré meilleur joueur du championnat.

« Je pense que c’est un moment très important pour moi. Je pense que j’arrive aussi à un premier ou à un second tournant de ma carrière, où j’ai découvert énormément de choses ici, et je sens que c’est peut-être le moment d’avoir plus de responsabilités. J’espère que ce sera peut-être au PSG, ce sera avec grand plaisir mais ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet », déclare le champion du monde. BOMBAZO.

Se pourrait-il qu’il utilise à nouveau la scène devant tout le foot français pour annoncer qu’il quitte la Ligue 1 là-dessus ? As le croit, en tout cas. Le journal espagnol rapporte ce samedi que les dirigeants parisiens craignent fort que leur joueur en profite pour dire au revoir à tout le monde et partir comme un prince. C’est d’ailleurs pour ça qu’ils avaient programmé leur tournée au Qatar à ce moment-là. Tout concorde. L’Espagne sera devant sa télévision, dimanche soir.

Crédibilité : 20 %. Mbappé a déjà frappé fort lors de ce rendez-vous, certes, mais il ne faut pas oublier qu’il s’était excusé derrière. « Je pense que ce n’était pas le bon endroit. J’en profite pour m’excuser auprès des joueurs présents à cette cérémonie car j’ai gâché la fête. Il y a plein de joueurs qui ont travaillé toute l’année pour pouvoir être à cette cérémonie et moi, je vole la vedette mais négativement », avait-il avoué quelques semaines plus tard. Et puis, le PSG n’a pas l’air si inquiet que ça car il a finalement laissé Mbappé être présent, comme les autres Parisiens nommés dans les diverses catégories.

Mbappomètre : On voit mal Mbappé dire autre chose dimanche soir que son plaisir d’être là et de recevoir une nouvelle fois la reconnaissance de ses pairs, tout ça tout ça. On reste sur une balle au centre en ce qui nous concerne.