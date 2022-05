Depuis quelques semaines, 20 Minutes a fait son apparition sur Twitch avec un « talk » consacré aux sports. Des invités (parfois), des débats (tout le temps), des quiz qui mettent en lumière le manque criant de culture sport dans le service… il y a de quoi passer un bon moment dans l’émission intitulée « Les croisés, tu connais ».

Ce jeudi, nous recevons Léo Godefroy, animateur du podcast «Raconte ton sport» avec deux amis et qui prépare en leur compagnie un joli défi pour le mois de septembre prochain : rallier Paris depuis Biarritz – soit 750 km – à vélo en l’espace de 48 heures. Rien que ça. Le plus beau dans tout ça, c’est qu’ils se lancent pour récolter des fonds pour l’association APF France Handicap. Les trois jeunes hommes sont particulièrement investis dans l’inclusion des personnes en situation de handicap par le sport et dans la sensibilisation des gens à cette problématique. Léo est là pour nous en parler.