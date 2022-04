Qui a pris son temps pour débarquer sur Twitch mais compte bien rattraper son retard dès jeudi 7 avril à 17h ? La réponse est 20 Minutes et la question pourrait figurer dans l’un des quiz que nous lancerons en fil rouge de notre première émission sur la plateforme de streaming.

« Les croisés, tu connais », un débat sportif animé par l’équipe des sports de 20 Minutes est notre première tentative (pas trop) sérieuse sur ce réseau incontournable pour beaucoup d’entre vous. Nous vous y donnons rendez-vous chaque jeudi pour débattre de l’actualité sportive de la semaine et mesurer votre culture sportive à celle… (comment dire, « déroutante » ?) de nos collègues. Tout au long de l’année, de nombreux invités viendront s’essayer à l’exercice sur notre plateau.

Ce talk est la première émission d’une grille que nous comptons étoffer rapidement. Car oui, 20 Minutes, le GOAT des médias gratuits, était promis à une carrière de star sur ce réseau et puis « les croisés, tu connais », la blessure bête, l’enfer du banc, etc. Mais nous voici, prêts à nous enjailler avec vous.

Si vous avez des suggestions à nous faire sur ce que nous devrions proposer via notre chaîne, n’hésitez pas. Nous ne venons pas pour révolutionner le Twitch game, mais simplement pour nous amuser avec vous dans un contexte un peu moins formel et plus interactif que ce que nous permet notre site, notre appli et notre quotidien. Venez nous dire bonjour à 17h.