Pour ceux qui en doutaient encore, le VAR n’est pas un outil miracle. Déjà, parce que certaines actions prêtent toujours à discussion après une centaine de visionnages (une main dans la surface de réparation par exemple). Mais aussi parce que l'arbitrage vidéo peut connaître des bugs. C’est ce qui est arrivé dimanche soir à la 58e minute du match PSG – Troyes. L’arbitre de la rencontre Jérôme Brisard a refusé un but à Neymar, qui aurait été le deuxième de la soirée du Brésilien, et aurait donné l’avantage à son équipe, alors que le score était de 2-2 et ne devait finalement plus bouger.

L’homme en noir a voulu revoir l’action sur l’écran de contrôle en bordure de la pelouse du Parc des Princes, afin de déterminer si Kylian Mbappé avait fait faute ou pas sur le défenseur troyen Erik Palmer-Brown juste avant le but.

Mais en raison d’un souci technique, M. Brisard n’a rien pu vérifier du tout. Il s’est donc appuyé sur son assistant vidéo, Clément Turpin​, pour siffler faute (une poussette du Français du PSG sur l'Américain de l'ESTAC) et refuser la 100e réalisation du Brésilien avec Paris. Comme le disait mon grand-père : « l’informatique, c’est super quand ça marche ! »