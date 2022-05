Au stade Vélodrome,

Un même sentiment partagé de Jorge Sampaoli à Jacques Cardoze : la colère. Et il y a de quoi après la lourde défaite de l'Olympique de Marseille face à Lyon, dimanche soir au stade Vélodrome (0-3). Non pas contre leur prestation, bien qu’il y ait à redire, mais contre les décisions d’Antony Gautier, l’arbitre de la rencontre. « Aujourd’hui on est très pénalisés. Je suis très déçu. On a vu des choses douloureuses pour nous, qu’il faut supporter. On a déjà été pénalisés à Paris, et encore ici », a regretté Jorge Sampaoli.

Jacques Cardoze, le directeur de la communication de l’OM, s’est lui fendu d’un tweet pour déplorer les choix de l’arbitre : « Beaucoup de décisions défavorables contre nous ce soir. Et jamais de consultation de la VAR : Penalty non sifflé ? Hors jeu ? Faute sur Paul Lopez ? Ces traitements inégaux d’un match à l’autre ne peuvent que nourrir la frustration et l’incompréhension ».

« Si c’est la jambe d’un joueur, c’est faute »

L’entraîneur argentin de l’OM n’a pas l’habitude de commenter les décisions arbitrales, pourtant dimanche soir il n’a parlé que de ça, ou presque, à l’issue de la rencontre. Car elles ont clairement changé la physionomie du match. D’abord en n’accordant pas de penalty aux Marseillais après une faute de main, ou plutôt du biceps, de Moussa Dembelé dans la surface lyonnaise, après un centre de Gerson (25e). Le Var est bien intervenu, mais n’a pas déjugé monsieur Gautier.

Puis en deuxième mi-temps, en ne sifflant pas faute sur Pau Lopez, sur l’ouverture du score Lyonnaise. Lukeba est venu pousser le ballon au fond des filets alors que le portier Marseillais était resté à terre, après s’être fait marcher sur le bras par Moussa Dembélé, encore lui (54e).

« J’arrête le premier ballon, après il me prend le bras. Si c’est la jambe d’un joueur c’est faute, pourquoi ce n’est pas faute sur moi ? Je ne sais pas », est resté incrédule Pau Lopez en zone mixte.

« Non, je ne fais pas faute. Je touche la balle, c’est lui qui vient sur moi. Après c’est du foot, il n’y a pas faute donc il y a but. Ça fait partie du foot, ce n’est pas de la danse c’est du foot, et il y a des contacts forcément », a, quant à lui, préféré philosopher Moussa Dembelé.

« Le match a changé avec le premier but de Lyon »

Et c’est même Pau Lopez qui s’est finalement fait avertir. « Je lui ai dit regarde mon bras, et il m’a mis le carton », n’a pas vraiment compris l’espagnol, sans vouloir rentrer dans les polémiques, ou critiquer monsieur Gautier. Pourtant, de son propre aveu, « le match a changé avec le premier but de Lyon ».

Un avis partagé par Jorge Sampaoli. « Avant les erreurs de l’arbitre, on était meilleurs, on avait le contrôle. Malheureusement on est pénalisés, on ne peut pas changer ça. Je le regrette parce que notre équipe a été supérieure en première période. On est meilleurs jusqu’à leur premier but, qui a tout changé même si on a essayé de continuer », a une nouvelle fois regretté Jorge Sampaoli.

« Une semaine très difficile »

Mais les Marseillais ont clairement plongé après cette ouverture du score, en concédant deux autres buts en deuxième mi-temps, pour finalement s’incliner lourdement 3 buts à 0. « On a mal joué aujourd’hui, en première mi-temps on a trop perdu le ballon. Je suis désolé pour les supporters, c’était un match important, mais on a encore la possibilité de finir 2e, d’arriver en finale de Ligue Conférence. Mais ça a été une semaine très difficile », a confié Pau Lopez.

C’est la deuxième défaite de l’OM cette semaine, trois jours après avoir déjà encaissé trois buts à Rotterdam, et ils grillent clairement un joker avec celle de dimanche soir à domicile. Les Rennais, 3e, et les Monégasques, 4e, ne sont plus qu’à trois points alors que l’OM jouera à Rennes lors de l’avant-dernière journée. Mais avant de penser à la dernière ligne droite du championnat, les Marseillais doivent vite évacuer la frustration de cette défaite. Pour se qualifier en finale de Ligue Europa Conférence jeudi contre Rotterdam. Et ça, les supporters l’ont bien compris vu comment ils ont acclamé leurs joueurs après cette défaite contre l’un des ennemis jurés.