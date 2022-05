Bonsoir et bienvenue sur 20 Minutes pour suivre l’affiche de la 34e journée de Ligue 1, cet « Olympico » entre l'OM et l'OL, dans un stade Vélodrome à guichets fermés. Une saison radicalement différente pour les Marseillais et les Lyonnais mais un match ô combien important pour la fin du championnat. Les joueurs de Jorge Sampaoli ont l’occasion de faire d’une pierre deux coups, s’ils battent leurs rivaux, en reprenant six points d’avance sur Rennes, 3e, mais surtout en écartant un peu plus les Lyonnais de la course à l’Europe. Un enjeu savoureux pour la bande à Payet, après une défaite à l’aller (2-1), qui avait laissé des traces lors des matchs suivants. Et surtout à quelques jours de retrouver le Feyenoord Rotterdam en demi-finale retour de la Ligue Europa, après leur courte défaite aux Pays-Bas (3-2).

Côté Lyonnais, c’est simple, une nouvelle défaite dans cette saison en dent de scie serait synonyme de fin de saison ou presque, puisque l’Europe deviendrait quasi inatteignable. Mais ils pourront compter sur le retour de plusieurs cadres comme Anthony Lopes, Tanguy Ndombélé ou Léo Dubois.

» Rendez-vous aux alentours de 20h30 pour les compos et l’avant-match