Max Verstappen restera à jamais le premier pilote de Formule 1 à remporter le Grand Prix de Miami. Le leader de Red Bull a remporté dimanche ce nouveau GP devant les Ferrari de Charles Leclerc, deuxième, et Carlos Sainz, pourtant parties en première ligne. C’est la troisième victoire de la saison pour le champion du monde en titre et le 23e succès de sa carrière.

Il aura fallu moins de 10 tours au Néerlandais pour prendre les rênes de la course, qu’il ne lâchera plus jusqu’à l’arrivée. Verstappen, parti troisième sur la grille, a dès le départ soufflé la deuxième place à Sainz pour, quelques tours plus tard, s’emparer de la tête de la course au détriment du leader au championnat Charles Leclerc.

🥇 Max Verstappen

🥈 Charles Leclerc

🥉 Carlos Sainz



Le podium du tout premier #MiamiGP🇺🇸 pic.twitter.com/aC7uU4Br5e — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 8, 2022

A l’issue de ce cinquième Grand Prix de la saison, le Monégasque reste en tête du classement des pilotes, avec 104 points, devant Verstappen (85 pts) et le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull, 66 pts), qui termine au pied du podium à Miami, à l’issue d’une bataille pour la troisième place avec Sainz. Au championnat des constructeurs, même situation : Ferrari continue de mener la danse, devant Red Bull.

Ocon huitième, Gasly abandonne

Derrière les hommes de tête, les Mercedes de George Russell et de Lewis Hamilton, s’assurent les 5e et 6e places, devant l’Alfa Romeo de Valtteri Bottas. Le Français Esteban Ocon, au volant de son Alpine, se hisse à la huitième place alors qu’il partait pourtant du fond de la grille.

Cinq abandons sont également à déplorer. Outre celui du Chinois Zhou Guanyu, du Danois Kevin Magnussen (Haas) et de l’Allemand Sebastian Vettel, le Britannique Lando Norris (McLaren), a été victime d’un accrochage avec l’AlphaTauri du Français Pierre Gasly, également contraint à l’abandon.

Prochaine étape : le 22 mai à Barcelone, pour le Grand Prix d’Espagne.