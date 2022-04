GP d'Imola EN DIRECT : Duel de feu entre Verstappen et Leclerc dans la patrie de Ferrari ?

Après un sprint de rêve samedi, une course de légende en Italie ? le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a chipé à Charles Leclerc (Ferrari) la victoire dans la course sprint samedi au bout du bout et partira donc en tête du Grand Prix d'Emilie-Romagne de Formule 1 ce dimanche. Le Batave, champion du monde en titre, confirme ainsi la première place décrochée la veille lors des qualifications, devant Leclerc, son rival annoncé de la saison et actuel leader du championnat, qui l'accompagnera en première ligne sur le circuit Enzo et Dino Ferrari d'Imola, en Italie. Les Mercedes toujours à a rue et les Français en difficulté (Ocon 16e, Gasly 17e), on ne voit pas un duel plus alléchant pour al saison 20220 que ce mano a mano entre le champion du monde et le prodige monégasque. Hâte d'y être.

>> Vrombissement des moteurs à partir de 15h, soyez avec nous avant ou après avoir voté