Ce samedi soir, Nice jouera une opportunité unique. Le club, qui n’a plus rien gagné depuis la Coupe de France 1997, est en finale. Et si, sur le papier, en se basant uniquement sur le classement de la Ligue 1, les Azuréens (5e) ont l’avantage sur le FC Nantes (9e), qu’ils ont déjà battu à l’aller et au retour cette saison, le résultat est incertain. Pour le Gym, la dynamique a changé ces derniers temps. Et ce match au Stade de France, à cet instant précis, pourrait mal tomber.

La victoire éclatante de Nice en quart, face à Marseille (4-1) en février, semble en effet bien loin. Depuis plusieurs semaines, les joueurs du Gym sont dans le dur. Les dernières victoires, sans panache, face à Bordeaux et Troyes, n’effacent pas les autres défaites et même certaines gifles, contre Lens notamment, en avril.

« Un peu de crispation »

« Bizarrement, il y a eu une sorte de perte de confiance et d’efficacité depuis leur qualification, analyse l’ancien Aiglon Patrice Alberganti. On sent un peu de crispation sur le terrain. Mais je ne m’inquiète pas trop. Cette finale de Coupe de France, c’est le match qu’ils attendent pour se lâcher complètement. »

« Plus forts » que les Canaris, selon leur entraîneur Antoine Kombouaré, les Niçois seront au moins galvanisés par la hauteur de l’enjeu. Et pourraient donc sortir leur meilleur jeu ? C’est ce qu’espèrent en cas tous les supporteurs. L’attente est grande de voir Nice soulever le trophée. Et « nous voulons leur donner ce bonheur et cette fierté », assure le capitaine Dante.

Roger Ricort veut aussi y croire. Même si, aujourd’hui, vu le contexte, entre Nantes et Nice, il n’y a « pas vraiment de favori », tranche l’ancien joueur et directeur du développement de l’OGC Nice. « Pendant un moment, on a pensé que les Aiglons pourraient même finir deuxièmes du championnat. Mais là, ils résistent juste sans être flamboyants. Ils sont un peu dans la souffrance », dit-il.

« Il faudra un supplément d’âme »

Face à Nantes, ce ne sera « pas le moment de chercher à inventer quelque chose », a tranché Christophe Galtier. Selon le coach des Aiglons, « il faudra un supplément d’âme mais qu’ils restent eux-mêmes ». En attendant, lui est « optimiste ».

« Je sens mon groupe, depuis une vingtaine de jours, beaucoup mieux. Sur l’aspect physique, mis à part les blessés de longue durée, Alexis Claude-Maurice et Youcef Atal, pour qui j’ai une forte pensée, j’ai l’intégralité de mes joueurs à disposition », a-t-il aussi expliqué. L’entraîneur a déjà fait savoir que c’est son gardien numéro 2, le Polonais Marcin Bulka, qui serait dans les cages.