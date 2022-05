En 1979, le FC Nantes remporte la première Coupe de France de son histoire. Un trophée qui reste dans les annales du club, et qui fait encore parler aujourd’hui. Philippe Laurent se souvient très bien de cette finale. Aujourd’hui en charge du Musée des Canaris, il fouille d’abord dans les archives du club, puis dans sa mémoire, pour retracer ce moment historique pour le club des bords de l’Erdre.

Présent au Parc des Princes ce jour-là, il se souvient d’une ambiance toute particulière dans le stade parisien, qui voit le FCN affronter l’AJ Auxerre de Guy Roux, alors pensionnaire de 2e Division. « Je me souviens que le stade était plutôt pour le Petit Poucet. C’était un match tendu, car le FC Nantes savait qu’il pouvait remporter sa première Coupe de France. Un trophée attendu par le président Fonteneau », raconte ce fan de la première heure.

Dans un match accroché, les Nantais l’emportent finalement après prolongations (4-1), avec notamment un triplé d’Eric Pécout. Le FCN soulève alors son premier trophée en Coupe de France. Un moment qui a marqué Philippe Laurent, alors dans les tribunes : « Ce n’était pas de l’hostilité, mais il y avait presque des sifflets dans le stade au moment de soulever la coupe. » Loïc Amisse, alors joueur nantais, se souvient très bien de cette rencontre. « On était favoris et c’était très attendu à Nantes, se remémore l’ailier de l’époque. Ce sont des moments forts pour un joueur. On en pleurait à la fin du match. »

« Un matin, on se rend compte que le trophée a disparu »

La victoire du FC Nantes est fêtée en grande pompe, le lendemain, dans les rues de la cité des ducs. Les joueurs paradent à bord d’un camion de l’armée. Une ambiance « fantastique », notamment sur la place Royale, où la foule était au rendez-vous pour célébrer la réussite des Canaris. Un premier trophée de Coupe de France qui ne restera pas longtemps dans les couloirs de la Jonelière, le centre d’entraînement nantais. « Un matin, on se rend compte que la Coupe a disparu », explique Philippe Laurent.

Parade ville de Nantes FCN 1979 - Archives Musée FCN

Pour alerter la presse sur leur mouvement de grève, des sidérurgistes de Longwi, au nord de la Lorraine, sont pris en photo en possession du fameux trophée. « Ils avaient fait ça pour marquer le coup de leur action. Et puis en plein mois d’août, ils sont revenus à la Jonelière pour restituer la coupe », et offrent au passage, des assiettes en porcelaine aux salariés du club.

Tout est bien qui finit bien… Pas complètement en fait. Car le trophée reste aujourd’hui introuvable. D’après Philippe Laurent, il n’aurait, en réalité, passé que quelques semaines à la Jonelière, avant de disparaître définitivement. Le mystère reste entier.