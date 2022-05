Fred Quercy en a gros sur la patate. Le troisième ligne aile de Montauban attendait avec impatience de participer à la prochaine Coupe du monde de rugby en France. International espagnol depuis 2017, il pensait avoir fait le plus dur en se qualifiant avec le XV del León en mars… Avant d’être rattrapé par le règlement et de devoir digérer une disqualification, l’Espagne ayant aligné un joueur inéligible.

« C’est de l’amateurisme, fustige-t-il auprès du Midi Olympique. Le mec [Gavin Van der Berg], c’est sa première sélection : tu ne dois prendre aucun risque ! Il y a déjà eu le problème une fois, ça n’a pas suffi une Coupe du monde manquée pour le pays ? » L’Espagne avait en effet déjà été disqualifiée du Mondial 2019 pour la même raison.

« Dans l’histoire du rugby, ce n’est pas arrivé souvent qu’une équipe soit disqualifiée d’une Coupe du monde… Et c’est arrivé deux fois à l’Espagne ! Il y a un moment où, je pense, ils se foutent clairement de notre gueule. » Les joueurs de l’équipe nationale avaient déjà publié un communiqué pour exprimer leur colère et leur dégoût vis-à-vis de leurs dirigeants, en demandant « la démission et le nettoyage de la fédération ». Le moment du grand ménage de printemps.