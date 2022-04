On prend les mêmes, et on recommence. Qualifiée pour la Coupe du monde 2023 grâce à sa deuxième place au championnat d’Europe, l’Espagne n’aura pas l’occasion de jouer en France l’année prochaine. En cause : la participation aux matchs de qualifications de Gavin van den Berg, jugé inéligible pour le XV del León. Le pilier né en Afrique du Sud aurait présenté des faux papiers pour être autorisé à jouer.

D’autant plus regrettable que l’Espagne avait déjà vu le Mondial 2019 lui filer sous le nez pour une question de joueurs inéligibles. Le comité indépendant désigné par World Rugby a donné raison à la réclamation portée par les fédérations roumaine et portugaise en sanctionnant l’Espagne de 30.000 euros d’amende et de cinq points de pénalité pour les deux matchs où le Sud-Africain a été aligné.

« Cette décision signifie la disqualification de la Coupe du monde 2023, explique la fédération dans un communiqué. Cette sanction très sévère étant la conséquence d’une prétendue falsification du passeport du joueur, la Fédération espagnole de rugby poursuit la procédure disciplinaire extraordinaire engagée à l’époque et convoquera prochainement une conférence de presse pour fournir toutes les explications qui nous sont demandées. » Mince espoir, mais espoir quand même.