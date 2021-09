Il va y avoir du sport ! Le groupe TF1 a acquis l’intégralité des droits pour la diffusion de la Coupe du monde masculine de rugby 2023 qui se déroulera en France, ainsi que ceux de la Coupe féminine 2021, a-t-il annoncé vendredi. La Coupe du monde féminine de rugby, décalée en raison de la pandémie de Covid-19, se tiendra du 8 octobre au 12 novembre 2022 en Nouvelle-Zélande et la compétition masculine du 8 septembre au 28 octobre 2023 en France.

« Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat de longue date avec le groupe TF1. Les Coupes du monde de rugby en 2022 et 2023 nous offrent une occasion en or de toucher et d’inspirer de nouveaux supporteurs à travers toute la France », s’est félicité Alan Gilpin, directeur général de World Rugby, dans un communiqué séparé.

« L’événement sportif majeur » de 2023

Selon la fédération internationale, la Coupe du monde de rugby 2019 au Japon « a été l’événement de rugby le plus regardé de tous les temps, avec plus de 857 millions de personnes dans le monde entier qui ont suivi l’action via le réseau de partenaires de diffusion détenteurs de droits de World Rugby, soit une augmentation de 26 % par rapport au précédent tournoi en Angleterre ».

De son côté, le groupe TF1 « réaffirme son ambition de proposer en clair les plus grands événements sportifs internationaux et sa volonté de les rendre accessibles au plus grand nombre », soulignant que la Coupe du monde de rugby masculine sera « l’événement sportif majeur » de 2023, lancé par un match entre le XV de France et les All Blacks au Stade de France.

« Cet accord permet également au groupe de renforcer sa couverture du sport féminin et de proposer sur ses antennes la prochaine Coupe du monde de rugby féminine, après le succès de la Coupe du monde féminine de football en 2019, ainsi que le succès des championnats du monde et d’Europe féminins de handball », souligne TF1.