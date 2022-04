Un moment rare de la part d’un entraineur. Encore plus venant de Jorge Sampaoli, réputé pour vivre et mourir avec ses idées. Mais l’entraîneur argentin de l'Olympique de Marseille, a livré un aveu sur sa gestion d’Amine Harit, le joueur en grande forme du côté de Marseille depuis le printemps.

« C’est ma responsabilité »

« Parfois, on ne prend pas le temps avec certains joueurs qui peuvent être moins bien dans certains matchs. Je pense que c’est ma responsabilité, je n’ai pas su profiter d’Amine Harit à certains moments. On savait très bien quel type de joueur c’était, j’ai peut-être manqué de patience avec certaines erreurs qu’il a commis et qui l’ont éloigné du groupe », a reconnu El Pelado, peu habitué à reconnaître ses erreurs.

Après une première moitié de saison durant laquelle le joueur de Schalke n’a que très peu joué, Amine Harit fait énormément de bien à l’OM depuis la mi-mars. C’est lui qui a offert la victoire aux Marseillais contre son ancien club, le FC Nantes, mercredi soir (3-2). Et Jorge Sampaoli apprécie particulièrement le côté déstabilisant de son joueur offensif. « On sait qu’il peut encore s’améliorer, montrer plus, mais c’est aussi un joueur qui a un déséquilibre qu’on voit très peu dans le monde du foot, c’est à moi de savoir profiter du meilleur d’Amine Harit », a poursuivi Jorge Sampaoli. Au point de voir Amine Harit rester à Marseille la saison prochaine ?