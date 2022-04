Au stade Vélodrome,

Un OM à caractère. Les joueurs de Jorge Sampaoli ont retourné une situation pourtant bien mal embarquée mercredi soir au stade Vélodrome, en s’imposant finalement 3 buts à 2 contre le FC Nantes. « On a montré qu’on avait du caractère et qu’on ne baissait pas les bras cette saison. Je pense que ça fait du bien à tout le monde », a savouré Amine Harit, l’un des héros du soir.

L’ancien Nantais a libéré le stade Vélodrome à la 75e minute en permettant enfin à son équipe de prendre l’avantage sur les Canaris, après un une-deux d’école de Payet et Gerson. « On est costaud, on ne va pas se mentir. On est sur une belle série malgré la défaite contre Paris. Ce qui peut nous arrêter, je pense, c’est que nous », a confié, avec son habituel sourire malicieux, le numéro 7 de l’OM.

Au vu de la première mi-temps, on ne peut que lui donner raison. Les Marseillais ont été punis par deux fois par les hommes de Kombouaré, malgré leur 18 % de possession de balle dans ce premier acte. D’abord sur corner par Girotto (26e), après une erreur de marquage, et une bourde de Luan Peres, définitivement meilleur à trois en défense que latéral. Le Brésilien, pourtant revenu à un bon niveau, a voulu sauver une touche… En dégageant le ballon en corner. Puis immédiatement après avoir recollé au score grâce à Payet, sur un penalty obtenu par Kamara (40e), et un double mauvais dégagement de Lopez et Saliba, directement sur Marcus Coco (41e). « Deux actes isolés », pour Jorge Sampaoli.

« Des progrès dans la tranquillité »

Car les Marseillais n’ont rien lâché et, contrairement à leur coup de mou hivernal, n’ont jamais semblé douter. Le trio Gerson, Dimitri Payet, Amine Harit a régalé. Sur le troisième but donc, mais déjà un peu plus tôt, sur l’égalisation. Le Brésilien, encore très bon comme depuis la mi-saison, est venu intelligemment gratter un nouveau penalty. Une nouvelle fois transformée par Payet (54e). « Ce sont des joueurs de grande qualité, quand on voit le même football et qu’on ressent les mêmes choses, c’est tout de suite plus facile », a souligné Amine Harit.

Quand Sampaoli voit, lui, des améliorations dans la gestion émotionnelle des matchs de son équipe :

« On a fait des progrès dans la tranquillité pour construire nos attaques. Nantes est une très bonne équipe, en finale de la Coupe de France. Si nous n’avions pas montré cette tranquillité, ça aurait été plus compliqué de gagner le match ».

Une tranquillité sur la pelouse, et au classement puisque grâce à cette victoire les Marseillais confortent leur 2e place. Et les défaites de Rennes, à Strasbourg (2-1), et de Nice, à Monaco (1-0), permettent surtout à l’OM de compter six points d’avance sur les Rennais, 3e, à cinq journées de la fin du championnat. « On a notre destin entre les mains. Et je pense que cette saison on est assez forts pour aller gratter tous les points qu’il nous faut, et finir à cette deuxième place », a prévenu Amine Harit. Qui dégage décidément autant de confiance que son équipe en ce printemps.