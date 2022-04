C’est reparti pour un tour ! Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 20 Minutes pour suivre ce match entre l'Olympique de Marseille et le FC Nantes, pour le compte de la 33e journée de Ligue 1.​ Trois jours après leur défaite polémique contre le PSG (2-1), les Marseillais doivent déjà remettre le couvert dans cette course à la 2e place de Ligue 1, synonyme de qualification en Ligue des champions.

Malgré cette défaite, les hommes de Sampaoli sont toujours seconds, et l’entraîneur argentin considère ce match contre les Canaris comme un « moment-clé, stratégique ». Et pour cause, Rennes, 3e, se déplace à Strasbourg, 5e, tandis que Monaco, 6e, reçoit leurs voisins Niçois, 4e. Une victoire est quasi indispensable avant un nouveau sprint européen qui enverra les Marseillais du côté de Rotterdam. Mais ils devront faire sans Under, blessé à un genou. Milik est dans le groupe, il devrait être remplaçant au coup d’envoi.

Côté Nantais, qui disputent leur 2001e match de Ligue 1, le défenseur Castelletto est suspendu tandis que le milieu de terrain Pedro Chirivella est blessé. Un coup dur alors que Nantes n’a pas gagné un seul de ses matchs chez le Top 5 actuel de Ligue 1.

» Rendez-vous aux alentours de 20h30 pour les compos et l’avant-match