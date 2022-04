Boubacar Kamara de plus en plus proche de la sélection Sénégalaise. C’est en tout cas ce que révèlent nos confrères de l'Equipe, pour qui une première sélection de Boubacar Kamara avec le maillot du Sénégal​ n’est plus qu’une question de temps. Coéquipier en club des champions d’Afrique, Pape Gueye et Bamba Dieng, le milieu de l'OM se serait pas mal renseigné auprès d’eux. Et un appel du sélectionneur Aliou Cissé, qui souhaite rajeunir son effectif, aurait fini de le convaincre.

Mais Boubacar Kamara arrive en fin de contrat avec l’OM, et il souhaiterait attendre de boucler sa prochaine destination avant d’honorer cette première cape. Et pourquoi pas disputer la prochaine Coupe du monde avec les Lions de la Terranga ? Sa récente non-sélection avec l’Equipe de France, alors qu’il a joué dans toutes les équipes jeunes, n’appuierait que ce choix de se tourner vers le Sénégal.