Deux mois après la finale de la Coupe d'Afrique des nations, le Sénégal a de nouveau battu l’Egypte aux tirs au but, mardi soir (1-0, 3-1 aux tab). Ce succès a effacé la défaite du barrage aller au Caire (1-0) et permet aux Lions de la Teranga de se qualifier pour la Coupe du monde au Qatar. Mais la Fédération égyptienne de football ne l’entend pas de cette oreille. Ce mercredi, elle a déposé une plainte officielle contre son homologue sénégalaise auprès de la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération internationale de football (FIFA).

#Qatar2022 🏆 - Quelques semaines après leur défaite en finale de la CAN, les Pharaons se sont de nouveau inclinés aux tirs au but contre le Sénégal et ne participeront pas au Mondial ❌



Les nombreux lasers visant les joueurs égyptiens lors de la séance font polémique… 👀 pic.twitter.com/45Ymh3115Q — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) March 30, 2022

« L’équipe égyptienne a fait l’objet de racisme après l’apparition de banderoles offensantes dans les tribunes du stade à l’intention des joueurs, en particulier Mohamed Salah, le capitaine. Le tout documenté par des photos et vidéos jointes à la plainte », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Trois Egyptiens ont raté leur tir au but

Les photos publiées par la Fédération montrent les vitres cassées du bus transportant les Pharaons, des banderoles d’insultes contre Mohamed Salah et des membres du public faisant des gestes injurieux aux joueurs. L’impressionnant public sénégalais au stade Abdoulaye-Wade, à Diamniadio, près de Dakar a par ailleurs utilisé des lasers pour perturber les Pharaons durant les tirs au but. Trois des quatre tireurs égyptiens ont manqué leur penalty.

Outre la plainte officielle, des séries d’images montrant le visage de Mohamed Salah, attaquant de Liverpool, masqué par des lasers à pointeur vert, ont provoqué un tollé sur les réseaux sociaux contre le comportement des Sénégalais. D’autres vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des projectiles et des bouteilles lancés par le public sur le capitaine des Pharaons.

La CAF et la FIFA n’ont pas encore donné de réponse officielle.