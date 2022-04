Place à l’épisode numéro 28 de la saison 3 de « Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes ». Ce mardi, nos quatre spécialistes des Canaris analysent le match nul obtenu (ou concédé) par le FC Nantes à Brest dimanche (1-1). Que retenir particulièrement de la prestation des Jaune et Vert ? La performance XXL et le but magnifique de Randal Kolo Muani ? Les occasions manquées et le but concédé ? La 6e place qui s’éloigne ? Les débordements des supporters et le match interrompu ?

Autre thème abordé lors de ce podcast, le derby à venir face à Angers, qui sera le 2.000e match du FC Nantes en Ligue 1. Pour parler du voisin angevin, on reçoit un invité exceptionnel, un expert du SCO en la personne de Gildas Crozon, journaliste au Courrier de l’Ouest.

Après Angers, on retourne à Nantes avec un sujet Pedro Chirivella. Le joueur espagnol a annoncé qu’il souhaitait prolonger à Nantes. Est-ce le joueur à conserver en priorité, plutôt que Ludovic Blas ou Moses Simon ? D’où vient la hype Pedro, très apprécié des supporteurs ?

Enfin, dans la dernière partie de cet épisode de « Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes », on ouvre un dossier bouillant, à savoir la billetterie pour la finale de la Coupe de France le 7 mai. Modalités, quotas de places, astuces pour obtenir un précieux sésame, on vous donne toutes nos idées pour espérer aller au stade de France.

Tous les mardis à partir de 17 heures

Le concept de ce podcast 100 % FC Nantes ? Quatre journalistes sportifs nantais (Hit West, Ouest-France, Presse Océan et 20 Minutes, sans oublier des invités VIP) derrière un micro pour débattre de l’actualité du FC Nantes. Une émission audio proposée chaque mardi à partir de 17 heures sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.).