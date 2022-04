Il restera comme la recrue la plus chère de l'histoire du FC Nantes. Et probablement aussi comme l’un de ses échecs les plus cuisants. Anthony Limbombe, 27 ans, quitte définitivement le club nantais à partir de ce lundi, annonce la direction du FCN dans un communiqué​. Les deux parties ont décidé, « d’un commun accord », de résilier le contrat du milieu offensif.

Acheté 8 millions d’euros au FC Bruges à l’été 2018 par l’intermédiaire du sulfureux agent Mogi Bayat, l’international belge, annoncé très prometteur, n’a jamais vraiment répondu aux attentes malgré trois buts (dont un somptueux coup-franc face à Lyon) et deux passes décisives la première saison. Il tenta de se relancer en prêt au Standard Liège la saison suivante puis revint rapidement à Nantes où il enchaîna les blessures avant d’être écarté du groupe à la demande du coach Antoine Kombouaré.

Un conflit pour finir

Sous contrat jusqu’en 2023, le jeune homme avait saisi ces dernières semaines la commission juridique de la Ligue de football professionnel (LFP) pour réclamer les mêmes conditions d’entraînement que ses coéquipiers. Il avait finalement obtenu gain de cause la semaine dernière.

En trois ans et demi, Anthony Limbombe aura donc disputé 38 rencontres et inscrit quatre buts pour les clubs des bords de l’Erdre. « Le FC Nantes souhaite une bonne continuation à Anthony pour la suite de sa carrière », indique-t-il en chute de son communiqué.