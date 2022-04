Il est l’un des plus gros salaires du FC Nantes et son transfert est le plus cher de l’histoire du club (8 millions d’euros). Sous contrat jusqu’en 2023, Anthony Limbombe a saisi la commission juridique de la Ligue de football professionnel (LFP) pour obtenir de bénéficier des mêmes conditions d’entraînement que ses coéquipiers. La commission juridique de la Ligue a imposé au FC Nantes la réintégration de l’attaquant belge dans le groupe professionnel, dont il était exclu depuis l’été 2021, a annoncé vendredi l’entraîneur nantais, Antoine Kombouaré.

« La commission juridique de la Ligue a pris une décision, je la prends en compte et, dès demain, il réintègre le groupe professionnel », a déclaré Kombouaré en conférence de presse d’avant-match. « Je n’ai pas le choix. Je ne veux pas que le club soit sanctionné. Il y avait un risque de forte amende ou de retrait de points », a-t-il ajouté.

Absent depuis mars 2020

Mais le joueur de 27 ans a peu de chances d’apparaître sur une feuille de match : « Je lui avais dit de faire le choix du sportif, il a fait le choix du juridique », a regretté l’entraîneur nantais en défendant son « choix sportif ». Limbombe était arrivé de Bruges à l’été 2018 mais n’a jamais réussi à s’imposer. Son séjour à Nantes a été marqué par une première saison décevante (3 buts, 2 passes décisives), un prêt raté au Standard de Liège, une série de blessures puis une longue absence : il n’est plus réapparu sous le maillot nantais depuis mars 2020.

A l’été 2021, Kombouaré l’avait renvoyé dans le « loft » de l’équipe réserve, avec d’autres joueurs dont le club souhaitait se séparer, comme l’ancien capitaine Abdoulaye Touré (parti au Genoa) ou le milieu Kader Bamba (prêté à Amiens en L2). La commission lui a donné raison début mars, et avait donné au club jusqu’à début avril pour le réintégrer au groupe professionnel.

« Pas apte »

« Il n’est pas dans le groupe car il n’est pas apte », avait martelé Kombouaré mi-mars, citant l’exemple de Jean-Kevin Augustin, autre grosse déception du mercato nantais, lui aussi mis sur la touche.