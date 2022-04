Rémy Cabella est de retour à Montpellier (Hérault). Libre depuis que le FK Krasnodar, en Russie, a mis fin à son contrat, le joueur de 32 ans a signé jusqu’à la fin de la saison au MHSC, le club avec lequel il a été champion de France, en 2012.

« Rémy était en rééducation ici pour soigner une blessure, confie Laurent Nicollin, le patron du MHSC. En raison de la situation actuelle en Ukraine, nous avons eu l’opportunité de l’engager jusqu’à la fin de la saison. Rémy le souhaitait, il devrait reprendre avec le groupe rapidement. C’est bien pour nous, c’est bien pour lui, et après on verra si l’histoire se poursuit la saison prochaine (…) J’espère qu’il va s’éclater. »

« J’avais envie de jouer »

« Je m’entraîne ici depuis un petit moment, ça me titillait, confie Rémy Cabella. J’avais envie de jouer, de ressentir un peu la compétition. » C’est en donnant le coup d’envoi fictif de la rencontre face à Brest à la Mosson, dimanche, que l’ex-international a eu un déclic. « Je me suis senti comme quand j’étais plus jeune, et je me suis dit "Pourquoi pas ?" (…) Je n’avais pas envie de sortir. J’avais envie de rester sur la pelouse, de jouer. Je me suis revu dans ce stade, lorsque je l’ai visité, à 12 ans, avant de signer ici quelques mois plus tard (…) Je suis content d’être là, je vais tout donner pour l’équipe. »

Rémy Cabella a joué au MHSC entre 2009 et 2014, après quelques années au sein de la section junior. Il a ensuite joué à Newcastle, Marseille et Saint-Étienne.