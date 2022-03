Depuis son départ des Girondins de Bordeaux en juin dernier, il ne faisait plus parler de lui. Mais Frédéric Longuépée est bien de retour sur le devant de la scène. L’ancien président des Marine et Blanc vient d’être nommé président de Paris La Défense Arena, la salle de spectacle où évolue notamment le club du Racing 92.

Cette nomination est la conséquence du départ du directeur général délégué du Racing 92 Patrick Serrière, et de son remplacement par Dominique Serieys, actuel président de l’enceinte de Nanterre. Concernant Frédéric Longuépée, le président des Ciel et Blanc Jacky Lorenzetti a vanté « sa connaissance de l’industrie du sport et du divertissement, son talent et sa longue expérience opérationnelle » qui sont « de formidables atouts pour donner un nouvel élan à Paris La Défense Arena ».

Arrivé en 2018, parti en 2021

Frédéric Longuépée était arrivé aux Girondins de Bordeaux en 2018 lors du rachat du club par les fonds d’investissement américains, GACP et King Street. Il a quitté le club il y a un peu moins d’un an lors de l’arrivée de Gérard Lopez. Une fin d’aventure après des mois de conflit avec les supporteurs bordelais.

Par le passé, il a également été le DG de la Fédération française de tennis (2002-2012) ou directeur général adjoint en charge des activités commerciales du PSG (2012-2018).