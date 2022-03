Comme si les Girondins de Bordeaux avaient besoin de ça. Alors qu’ils filent à chaque journée du championnat un peu plus vers la L2, ils doivent faire depuis le dernier match face à Montpellier (0-2) avec une supposée affaire de racisme au sein de l’équipe première. Lors de cette rencontre, les Ultramarines, le plus grand groupe de supporteurs, ont accusé Benoit Costil et Laurent Koscielny de racisme. Ce dernier ne fait plus partie de l’équipe première depuis le mois de janvier : il est désormais ambassadeur du club.

Ces accusations très graves ont été proférées pendant le match, puis réitérées sur les réseaux sociaux par les Ultramarines. L’un des leaders du groupe a aussi eu une altercation avec le gardien bordelais à la mi-temps du match, dans un contexte sportif très tendu. Depuis, les deux joueurs, ainsi que certains de leurs coéquipiers, ont formellement démenti ces accusations. Benoit Costil a d’ores et déjà décidé de porter plainte selon les informations de 20 Minutes,

D’où viennent ces accusations ?

Ces allégations viennent d’un ancien et d’un actuel salarié du club. Des personnes très proches de l’équipe première, puisqu’ils ont travaillé comme agent de sécurité et/ou intendant autour de celle-ci ces dernières années. Selon leurs témoignages (anonymes) recueillis par Sud Ouest, ils accusent Benoit Costil et Laurent Koscielny « d’insultes au caractère raciste clair et de propos dénigrants à destination de plusieurs joueurs de couleur de l’effectif, doublés de plusieurs agissements visant à moquer les origines ou la religion de coéquipiers ». Les faits se seraient produits au Haillan et lors de stages ces deux dernières saisons.

Ces deux personnes auraient par ailleurs eu un différend d’ordre financier assez important avec les joueurs, et notamment les cadres de l’effectif, en fin de saison dernière. Ces derniers ont refusé de leur donner des étrennes après le maintien du club en Ligue 1. On ne sait pas à ce stade si les deux affaires sont liées.

De leur côté, les Ultramarines maintiennent leurs propos via l’un de leurs porte-paroles, Florian Brunet, au sujet de possibles preuves : « Elles sont entre les mains des journalistes [mais pas de 20 Minutes]. Elles sont probantes et détaillées et seront agrémentées. Les langues vont se délier. Et puis si ça ne suffit pas, nous présenterons les faits avec encore plus de précisions. »

Ses allégations sont-elles étayées ou confirmées ?

20 Minutes a cherché à vérifier ces accusations graves de racisme. Ce mercredi matin, nous n’avons toujours eu aucune confirmation de ces faits ou actes après avoir contacté, comme d’autres médias, de nombreuses personnes (joueurs, membre du staff, salariés, agents, familles, proche du club…). Nous nous sommes également entretenus avec un jeune joueur de l’effectif qui aurait été témoin de ces insultes selon plusieurs sources, et qui a eu lui aussi un accrochage avec Costil et Koscielny cette saison pour des retards à l’entraînement. Sa réponse : « C’est archi faux ! Je n’ai jamais été témoin de propos racistes de leur part. Benoit [Costil] fait même partie des joueurs avec qui je m’entends le mieux ».

Un ancien intendant du club, qui a travaillé plusieurs saisons au club, nous a également spontanément contacté ce mercredi. « Je lis les journaux comme tout le monde et je peux vous certifier que je n’ai jamais entendu de la part de Costil et Koscielny de propos racistes. Au contraire, Costil est le joueur le plus franc et loyal que j’ai vu avec ses coéquipiers. »

Quelle est la réaction des joueurs ?

Les deux anciens internationaux français sont bien sûr très touchés. Ils démentent catégoriquement ces accusations. On ne sait pas pour le moment si la plainte de Benoit Costil sera déposée pour « dénonciation calomnieuse » et/ou « diffamation » et si cela visera une ou des personnes en particulier. ll y a de très fortes chances que Laurent Koscielny fasse de même. Le reste du vestiaire a pour sa part rapidement apporté son soutien aux deux hommes en début de semaine. L’idée d’un communiqué commun a été évoquée mais à cette heure, il n’a toujours pas vu le jour.

Ce mercredi, un premier joueur a publiquement affiché son soutien à Costil et Koscielny via son compte Instagram. Il s’agit de Mbaye Niang : « Un énorme soutien à mes amis dans ces moments difficiles. Des accusations graves et tellement à l’opposé des valeurs de ces deux hommes que je côtoie depuis de nombreuses années. Force à vous ». Les tensions avec la direction restent en tout cas fortes entre la réaction très tardive du club sur cette affaire et les tweets du président Gérard Lopez défendant les supporteurs et dénigrant une nouvelle fois ses joueurs après la défaite face à Montpellier. Le passage à propos de la position des joueurs dans le communiqué officiel du club a également été effacé dans un second temps comme l’explique Sud Ouest. Pourquoi ?

Que dit justement le club ?

Après 48 heures de silence radio, les Girondins de Bordeaux ont enfin réagi à travers un communiqué envoyé à… un média. Le club affirme avoir « été informé de l’existence d’allégations concernant des comportements inacceptables et des propos à caractère raciste qui auraient pu être tenus par des salariés », mais à ce jour « aucune pièce visant à étayer ces allégations n’a été portée à la connaissance du club qui, par principe, entend faire preuve de la plus grande prudence et se doit de rappeler la nécessité de respecter le principe de présomption d’innocence. » Certains évoquent aussi une enquête interne menée depuis cet hiver. Mais, on ne sait pas si des personnes ont été entendues et si elle est terminée.

De son côté, le CSE (Comité économique et social) de l'entreprise a interpellé ce mardi la direction après plusieurs messages de salariés. Il rappelle que le club « a le devoir de protéger l’ensemble de ses salariés en particulier quand l’un d’eux est accusé d’un délit sans preuve ou mis en danger sur son lieu de travail » comme Benoit Costil lors du match face à Montpellier.