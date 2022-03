L’Algérie pensait avoir fait le plus dur en s’imposant à Douala à l’aller (0-1). Mais c’est bien le Cameroun qui disputera sa huitième Coupe du monde (record pour un pays africain) à l’issue d’un match renversant, mardi soir à Blida (1-2, a. p.). Le Lyonnais Karl Toko-Ekambi a envoyé les Lions Indomptables au Qatar tout au bout des arrêts de jeu des prolongations (120e+4).

Coup de tonnerre à Blida. La Cameroun se qualifie après un but dans les dernières secondes du match. #ALGCAM pic.twitter.com/OU6RUWutyL — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 29, 2022

Menés dès la 22e sur un but d’Eric Choupo-Moting, les Fennecs n’auront tenu leur billet pour le Mondial que six minutes, après l’égalisation d’Ahmed Touba (118e). « On est effondré, a réagi le sélectionneur Djamel Belmadi, en pleurs à genoux au coup de sifflet final. On a mis notre vie entre parenthèses pour ce match. Pour notre pays, notre peuple. »

« C’est toute notre vie »

« Le ciel nous est tombé sur la tête, a-t-il poursuivi. C’est du football, c’est du sport. Mais c’est toute notre vie, en même temps. » Belmadi peinait à expliquer l’inexplicable, après ce revers dans un stade Mustapha-Tchaker où l’Algérie n’avait encore jamais perdu. « Je ne sais pas si on a failli mentalement. À 10 secondes d’un Mondial, c’est sûrement un problème de concentration, de lucidité. »

« On n’a jamais été mis en danger, jamais dominé, sauf sur coups de pied arrêtés et ces 10 secondes », a regretté le technicien, amer. 10 secondes qui vont entrer dans l’histoire du foot algérien comme camerounais.