En ce moment, il n’y a qu’un ORL qui peut arrêter Kylian Mbappé. Absent vendredi contre la Côte d’Ivoire pour une infection, la star des Bleus a retrouvé sa place mardi contre l’Afrique du Sud. Et de quelle manière ! Principal artisan du large et facile succès de l’équipe de France (5-0), Mbappé a encore brillé.

A la 22e minute, la star française a inscrit un but splendide avec une frappe en pleine lucarne. Et le joueur du PSG a remis ça sur penalty (76e). Plus largement, l’attaquant français a marqué (9 buts) lors de ses cinq derniers matchs sous le maillot tricolore. Le dernier à avoir fait ça était un certain Karim Benzema lors de la saison 2013/2014. Vrais reconnaissent vrais.

« Tant mieux que l’équipe de France puisse avoir un joueur comme lui »

« Je vous avais dit qu’il était radieux, c’est la réalité, il avait les jambes en feu car il aurait aimé jouer le premier match. Ensuite, sa capacité à marquer et accélérer le place parmi les joueurs hors normes. Mais il a l’intelligence de s’inscrire dans un collectif sur et en dehors du terrain. Tant mieux que l’équipe de France puisse avoir un joueur comme lui », s’est réjoui Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus.

Il faut dire que les temps de passage du Parisien sont affolants. A seulement 23 ans, Kyky en est déjà à 26 buts en 54 sélections. A ce rythme-là, le record de Thierry Henry (51 buts) voire d’Olivier Giroud s’il le dépasse, ne devrait pas tenir longtemps. Le hors-norme n’a pas de limites.