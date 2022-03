Les organisateurs des JO de Paris 2024 et la Fédération internationale de basket renoncent à utiliser le Parc des Expos de Paris pour le tournoi olympique de basket, un choix qui avait été très critiqué, ont-ils annoncé jeudi. Ce changement, justifié par des raisons techniques, intervient après une polémique lancée par les stars de l’équipe de France de basket, vice-championne olympique en titre, qui s’étaient indignées du choix de ce site.

Les études de lumière n’ont pas donné satisfaction

« Paris 2024 et la FIBA ont travaillé conjointement depuis plusieurs mois sur les solutions permettant d’offrir les meilleures conditions de compétition sur le site de l’Arena Paris Sud 6 », écrivent le Cojo et la Fiba dans un communiqué. « Mais les résultats des dernières études techniques ont conduit Paris 2024 et la FIBA à ne pas conserver le site, en raison des spécificités propres à la pratique du basketball », ont-ils ajouté.

Les toutes dernières études concernant « la lumière » en particulier n’ont pas donné satisfaction, a-t-on précisé au Cojo (comité d’organisation), notamment en raison de la hauteur de ce hall. Les épreuves à partir des quarts de finale se tiendront pour les hommes et les femmes à Bercy, comme prévu initialement.

« Comment peut-on accepter de voir le basket, le sport collectif le plus populaire aux JO, être envoyé dans le parc expo ? Plafond trop bas, salle pas adaptée », avait tweeté Evan Fournier, l’arrière des New York Knicks, le 16 mars. Quatre jours plus tard, le pivot des Utah Jazz, Rudy Gobert, ironisait lui sur la hauteur de la salle : « Je ne vais pas jouer dans une salle où je me cogne la tête quand je shoote, donc ça n’a pas de sens. »