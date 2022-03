Déjà quintuple champion NBA avec les San Antonio Spurs, Gregg Popovich, est un peu plus entré dans l’histoire de la ligue américaine, vendredi, en devenant l’entraîneur comptant le plus de victoires en saison régulière, sa 1.336e contre Utah, lui permettant de dépasser Don Nelson. Son homologue du Jazz Quin Snyder l’a chaleureusement félicité après le match et tous les joueurs texans ont entouré leur coach.

The all-time winningest coach in NBA history.



Congrats on No. 1336, Coach Pop! pic.twitter.com/RbuZxrkEWp — San Antonio Spurs (@spurs) March 12, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Popovich, 73 ans, a pris les rênes de San Antonio en 1996 pour en faire une machine à gagner, enfilant cinq bagues aux doigts (1999, 2003, 2005, 2007, 2014), disputant 22 play-offs d’affilée et étant désigné trois fois entraîneur de l’année. L’an passé, il a également conduit l’équipe des Etats-Unis à la médaille d'or olympique aux Jeux de Tokyo.