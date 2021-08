JO 2021 EN DIRECT : Adrien Bart a un coup à jouer en canoë en attendant France-USA en basket...

1h45: Aaaaare you ready for une nuit de fooolliiiiie?

Ouais, on est en mode franglais/JCVD, un peu obligé avant d'affronter la team USA. Et encore, si je suis honnête, habitant en Californie depuis 13 ans, j'essaie de faire gaffe à ne pas trop caser d'anglicisme dans mes papiers. Et puis l'autre jour, je vois un collègue de Paris qui écrit "On va débunker ce mythe". Seriously? Anyway, avant de défier les You-Esse-Ay, on va surveiller le canoë, avec la demi-finale d'Adrien Bart qui nous a fait bonne impression hier. C'est dans tout pile 1h, à 2h44.