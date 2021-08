JO Tokyo 2021 EN DIRECT : Les Bleues ont fait le trou, ça sent la médaille de bronze... Ca joue l'or au hand et au volley... Suivez la journée en live

Pas le temps de s’apitoyer sur notre sort après la défaite des basketteurs en finale face aux Etats-Unis ce matin, il reste encore largement de quoi vibrer en sport co aujourd’hui. Et ça commence tout de suite avec le match pour la troisième place (et le bronze, donc) en basket féminin entre l’équipe de France et la Serbie. On prendra ensuite le temps de casser une graine avant d’enchaîner sur les deux finales au volley et au hand, qui se dérouleront quasi en simultanée. Pour le reste, on suivra aussi Mathilde Gros en cyclisme sur piste et la doublette de Valentin, Prades et Belaud en pentathlon moderne.

>> Rendez-vous à 9h pile pour le match des basketteuses tricolores.