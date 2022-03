Seul Kobe Bryant a fait mieux à 37 ans, en marquant 60 points pour les Lakers en 2016, lors de ses adieux à la NBA. Il n’est pas encore question de retraite pour LeBron James qui, au même âge, a inscrit 56 pions pour la même franchise, ce samedi. « LBJ » a grandement aidé les Lakers à renouer avec la victoire au détriment de Golden State (124-116).

Cette saison James est d’une adresse redoutable car il est au-dessus des 50 % et cela s’est encore vu samedi (19/31, dont 6/11 à longue distance, 10 rebonds). Et sa moyenne de points n’a plus été aussi haute depuis la saison… 2007-2008.

👑 #NBA75 | LeBron James cette nuit…



• 𝟓𝟔 PTS, 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝 avec les Lakers et 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝 en NBA cette saison.

• 𝟓𝐞 joueur de LAL à réussir un 𝐝𝐨𝐮𝐛𝐥𝐞-𝐝𝐨𝐮𝐛𝐥𝐞 à 𝟓𝟓+ PTS.

• Plus vieux joueur NBA à réussir un 𝐝𝐨𝐮𝐛𝐥𝐞-𝐝𝐨𝐮𝐛𝐥𝐞 à 𝟓𝟓+ PTS.#LakeShow pic.twitter.com/UU9dBsVqiA — NBA Stats France 🇫🇷 (@nbastatsfrance) March 6, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Or, avec Anthony Davis trop souvent blessé et Russell Westbrook en grande difficulté, quoique dans le coup sur ce match (20 points), il faut bien que le « King » soit à son sommet pour que ses Lakers puissent exister cette saison, alors qu’ils semblent condamnés à en passer par les barrages pour disputer les play-offs.

Un quatrième quart-temps de folie

Alors que les Warriors de Stephen Curry (30 points) menaient à l’entame du quatrième quart-temps, James a pris feu, enchaînant trois paniers derrière l’arc, pour redonner l’avantage aux siens (100-97), ouvrant une séquence folle où les deux équipes se sont répondu du tac-au-tac. Finalement, après que Golden State est revenu à trois longueurs dans les ultimes secondes, c’est lui qui a trouvé Carmelo Anthony (14 points) pour la banderille fatale.

« L’énergie du désespoir nous a portés », a commenté la superstar. « Ils menaient et je ne voulais pas que nous soyons trop loin au score derrière. Nous avions besoin de cette victoire, elle signifie beaucoup pour nos supporteurs, qui la méritent, car nous n’avons pas bien joué ces derniers temps. »

Grâce à leur leader, dont le record personnel dans un match est de 61 points, les Lakers mettent ainsi fin à une série de quatre revers, mais restent engoncés au 9e rang dans la conférence Ouest.