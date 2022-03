La série noire de l’Asvel en Euroligue a pris fin mercredi à Kaunas. Après huit défaites de rang dans la plus prestigieuse épreuve européenne, les Villeurbannais l’ont en effet emporté en Lituanie (68-72). Cela permet aux joueurs de TJ Parker (13es) de compter un succès d’avance sur les deux équipes les plus mal classées en Euroligue, le Panathinaïkos et Zalgiris Kaunas. Cette victoire honorifique, à deux journées de la fin de la phase régulière de la compétition, a mis en lumière les progrès du prometteur Victor Wembanyama.

Arrivé de Nanterre dans la peau d’un phénomène, le joueur de 18 ans et 2,19 m, que de nombreux observateurs estiment parmi les premiers choix de la draft NBA 2023, a en effet signé sa meilleure performance de la saison mercredi. Avec 14 points (à 6/7 aux tirs), 5 rebonds et 5 contres en 28 minutes de jeu, soit 23 d’évaluation, le jeune intérieur a crevé l’écran.

« Il a montré qu’il pouvait jouer au plus haut niveau à son âge »

« Je sais que ce n’est que le début, a confié au micro d’Euroleague TV l’intéressé, qui ne tourne qu’à 5,5 points de moyenne dans cette compétition. Je suis très confiant. J’ai conscience que cette saison n’a pas été parfaite mais c’est le cycle naturel des choses. Ça va aller en s’améliorant au fur et à mesure. » C’était bien l’idée de Tony Parker lorsqu’il a recruté l’international U19 l’été dernier.

L’optimisme de Wembanyama est sans surprise partagé par son coach TJ Parker : « Victor s’améliore jour après jour. Il a beaucoup de temps de jeu parce qu’il le mérite. S’il continue à écouter comme il le fait, il jouera de plus en plus. Il faut qu’il devienne plus costaud, et il travaille tous les jours extrêmement dur pour cela. Il a eu des difficultés physiques en début de saison, il ne pouvait pas trouver son rythme ni s’entraîner. Mais ce soir, il a montré qu’il pouvait jouer au plus haut niveau à son âge. Un futur radieux l’attend ». C’est tout le basket français qui rêve de l’éclosion de ce talent brut si atypique.