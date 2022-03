Les trophées de rugby vivent souvent des soirées et des journées d’après-victoire à sensations, proportionnelles aux degrés de joie et d’alcoolisation des lauréats. Si l’on en croit Damian Penaud, la coupe décernée au vainqueur du Tournoi des VI Nations, remporté samedi soir par le XV de France, Grand Chelem en prime, est portée disparue.

L’ailier des Bleus a été interrogé dimanche soir dans l’émission Canal Rugby Club, sur Canal+. « Je ne l’ai pas eu toute la soirée, je sais qu’il a fini dans la Seine à 6 h du mat’, je n’ai pas d’autres informations concernant le trophée », a confié le Clermontois, interrogé en visio.

Rebondissement ! Inspecteur @sebchabal obtient un début d'aveu de @RomainNtamack ! 🔎



Un certain B. Couilloud serait impliqué... 🧐 pic.twitter.com/R034xylUBx — Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) March 20, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Sur le plateau, Laurent Labit a embrayé dans un sourire : « On ne l’a pas vu aujourd’hui, on s’inquiète », s’est amusé l’entraîneur de l’attaque de l’équipe de France. « A part dans le vestiaire, je n’ai plus eu le trophée », a assuré de son côté le 3e ligne Cameron Woki.

Quant à l’ouvreur Romain Ntamack, il lâche un nom sans l’air d’y toucher. « Je ne sais pas si Baptiste Couilloud n’a pas fait un petit plongeon pour aller voir s’il n’y était pas dedans mais sinon, je n’ai pas trop d’informations sur ça. » Le demi de mêlée lyonnais n’a peut-être pas trouvé la clé du mystère, mais il s’en est approché.