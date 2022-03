France – Angleterre 6 Nations EN DIRECT : Cros fait le break juste avant la pause, ça sent bon... Suivez le match en live…

15e: ESSAAAAIIIIII DE GAEEEELLLL FICKOU A L'AIIIIILEEEEEE!!!!!

Oh le Stade de France qui gronde, aie mes oreilles. J'ai cru qu'ils allaient encore la bazarder au moins deux fois, mais les rebonds et la défense anglaise n'ont pas suffi à stopper la malice de Villière et la vista de Ntamack. Fickou à la conclusion en contrôle et puissance.