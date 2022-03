L’enquête avance après la mort de Federico Martin Aramburu, tué par balles samedi matin près du boulevard Saint-Germain dans le 6e arrondissement de Paris. Le parquet a ouvert une enquête en flagrance pour « assassinat ». Elle a été confiée à la brigade criminelle. Ce dimanche, plusieurs individus sont activement recherchés par les forces de l’ordre.

On en sait un peu plus sur les faits. L’ancien Pumas, âgé de 42 ans et passé par Biarritz, Perpignan et Dax au cours de sa carrière, était à Paris pour assister au dernier match des VI Nations entre la France et l’Angleterre. Il était venu du Pays basque où il est installé et a créé une société d’événementiel Esprit Basque, spécialisée dans le voyage autour de manifestations sportives. Il a passé la nuit de vendredi à samedi avec d’anciens joueurs du BO dont son associé, Shaun Hegarty.

Poursuivi et abattu en pleine rue

Après une nuit festive, les deux hommes mangeaient un dernier burger au café Le Mabillon, non loin de la célèbre « rue de la soif » dans le quartier Saint-Germain-des-Prés quand une altercation a éclaté dans l’établissement avec un autre groupe de personnes. Les circonstances sont encore floues sur le début de la brouille. Au cours de cette échauffourée, Federico Martin Aramburu aurait notamment fait chuter un individu en lui tirant sur sa capuche. Il a fallu l’intervention de l’agent de sécurité pour mettre fin à l’échange de coups et mettre tout le monde dehors.

Rugby : L’ancien international argentin Federico Martin Aramburu tué à la suite d’une altercation à Paris https://t.co/LRHV0LozEO via @20minutesParis pic.twitter.com/SLJbV2tnqA — 20minutes Paris/IDF (@20minutesparis) March 19, 2022

Le rugbyman argentin et son ancien coéquipier ont alors pris la direction de leur hôtel afin de trouver de la glace. « Il y a eu une altercation comme il peut y en avoir en fin de soirée. Ça s’est arrangé mais les hommes sont revenus », a expliqué à l’AFP un autre ancien joueur du Biarritz Olympique, présent sur place et qui souhaite rester anonyme. C’est là qu’une voiture, de marque Jeep, s’arrête à hauteur de Federico Martin Aramburu et une nouvelle bagarre éclate. L’Argentin doit faire face à deux individus. Depuis le véhicule, une autre personne ouvre le feu mais ne touche pas les anciens rugbymen dans un premier temps. Un autre homme s’empare alors de l’arme, poursuit le Pumas et l’abat de plusieurs coups de feu. La victime succombera quelques minutes plus tard à ses blessures malgré l’intervention des secours.

Un membre du GUD, identifié comme le principal suspect

Les enquêteurs auraient identifié le tireur grâce aux nombreux témoignages dans ce quartier très fréquenté, même le matin et surtout avec l’aide de la vidéosurveillance. Selon Le Point, il s’agirait d’un militant d’extrême droite très défavorablement connu des services de police et déjà poursuivi pour « violences aggravées » dans une autre affaire. Ce membre actif du GUD (Groupe union défense), syndicat étudiant d’extrême droite, est activement recherché. Sur plusieurs photos sur la toile, on le voit notamment poser sur une Jeep verte de type militaire.

Une grosse pensée pour Martin Aramburu, membre de la génération argentine exceptionnelle de la fin des années 2000 et Champion de France avec le @BOPBweb 😢🙏 pic.twitter.com/MCiDo1TvsI — World Rugby FR 🇫🇷 (@WorldRugby_FR) March 19, 2022

RMC Sport précise qu’un autre homme et une femme qui conduisait le véhicule sont également recherchés par les forces de l’ordre. Le meurtre de Federico Martin Aramburu a suscité un vif émoi, en particulier au Pays basque. L’Argentin laisse derrière lui une femme et trois enfants.