Le déplacement s’annonçait périlleux, trois jours après une douloureuse élimination en Ligue des Champions par Chelsea. D’autant plus que plusieurs joueurs clés étaient forfaits (Sanches, Botman, Celik). Mais, malgré le contexte, le Losc a réalisé une jolie opération samedi soir à la Beaujoire. Vainqueurs 1-0 du FC Nantes, les Lillois, 6e au classement, creusent l’écart avec leur adversaire et restent plus que jamais dans la course pour une place qualificative en coupe d'Europe. Même la troisième place, synonyme de barrages pour la Ligue des champions, demeure un objectif atteignable.

« Je trouve que les joueurs ont été héroïques, se réjouit Jocelyn Gourvennec, le coach des Dogues. On a fait de très bonnes choses. La performance est d’autant plus belle qu’on a joué il y a trois jours un match titanesque contre Chelsea. On a tout donné et l’aventure s’est arrêtée. Il fallait s’y remettre 3 jours plus tard, face à une équipe forte, un public en folie et à 10 contre 11. » Jocelyn Gourvennec insiste. « Je ne l’ai pas dit avant mais j’étais très en colère qu’on nous fasse rejouer si tôt. C’est un manque de respect envers le club, les joueurs et les supporteurs. Je trouve ça inadmissible. »

Une expulsion dans la confusion

Plus entreprenants que les Canaris, les Lillois avaient ouvert la marque peu avant la mi-temps sur un corner : Alban Lafont ​a repoussé une tête de José Fonte mais Amadou Onana, seul à la réception, a conclu du plat du pied (41e). Le latéral nantais Quentin Merlin, qui aurait dû couvrir cette zone, était en train de se faire soigner sur le bord du terrain. Pendant la dernière demi-heure, ce sont les Lillois qui se sont retrouvés à dix, après l’exclusion de Weah pour une faute sur Samuel Moutoussamy, lui aussi sorti sur blessure.

La décision de l’arbitre, après intervention de la VAR, a provoqué la fureur du camp lillois, le capitaine Fonte cherchant même à pousser ses coéquipiers à sortir du terrain. La tension est restée vive sur les bancs, où le coordinateur sportif de Lille, Sylvain Armand, a insulté les arbitres avant d’être repoussé vers les vestiaires, mais aussi parfois sur le terrain.