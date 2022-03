C’est sans doute le plus grand défi de l’histoire européenne du Losc. Battu 2-0 à l’aller sur la pelouse de Chelsea, Lille est loin d’être favori avant de recevoir les Anglais ce mercredi soir en 8e de finale retour de Ligue des champions. Privé de son meilleur joueur Renato Sanches, en panne offensive depuis des lustres et face à des champions d’Europe en titre qui ne lâchent pas grand chose cette saison, Lille est loin d’être favori. Mais face à des Londoniens peut-être désarçonnés par leurs gros problèmes extra-sportifs et dans un stade Pierre Mauroy plein et prêt à vibrer, le Losc mise sur l’irrationnel de la Ligue des champions pour renverser la table et entrer dans la légende européenne. Difficile à croire mais pas impossible.