S’il reste encore deux mois et dix matchs à jouer en Ligue 1, c’est un joli cycle de quatre ans qui s’est terminé mercredi au stade Pierre Mauroy. Eliminé en 8e de finale de la Ligue des champions par Chelsea, le Losc a sans doute refermé l’un des plus beaux chapitres de son histoire. « Le parcours en Ligue des champions est réussi. Il a été magnifique », s’est réjoui Jocelyn Gourvennec malgré l’élimination face aux Blues. Une étape de plus dans la lignée des saisons précédentes

Deuxième de Ligue 1 en 2019, quatrième en 2020, champion de France en 2021 et qualifié dans le top 16 européen en 2022, le club nordiste a clairement dépassé ses limites pendant quatre années.

De nombreux départs à attendre en fin de saison

Bâti en grande partie par Luis Campos et Gérard Lopez, qui ont quitté le club fin 2020, l’effectif du Losc s’apprête à exploser de toutes parts. En fin de contrat, les tauliers Yilmaz Fonte et Xeka devraient aller voir ailleurs. Même chose pour Renato Sanches, Jonathan David, Sven Botman, Zeki Celik, Jonathan Bamba voire Benjamin André qui devraient aller voir ailleurs en fin de saison.

Un grand chambardement se prépare à la fois pour des raisons sportives et économiques. Lille est clairement en fin de cycle et personne ne sait quand les Nordistes seront capables de retrouver de tels sommets. Samedi à Nantes, Lille sixième de Ligue 1, va jouer un match déjà important pour une qualification européenne en fin de saison. Après avoir tutoyé les cimes du foot français ces dernières années, le Losc a bien peur de rentrer vite dans le rang ;