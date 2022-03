Selon la préfecture de l’Hérault, « les ultras montpelliérains n’ont pas pardonné la “défection de dernière minute” » d’Andy Delort, transféré du MHSC à l’OGC Nice cette saison. C’est pour cela, et aussi en raison de « la rivalité historique et violente » qui existe entre les deux clubs, qu’elle a décidé d’interdire le déplacement des supporteurs niçois samedi à Montpellier.

Les deux équipes, actuellement 2e et 11e du championnat de Ligue 1, doivent s’y rencontrer à 17 h pour le compte de la 28e journée de la compétition. Et il sera « interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporteur de l’OGC Nice ou se comportant comme tel d’accéder au stade de la Mosson et de circuler ou de stationner sur la voie publique » dans certains secteurs, détaille un arrêté préfectoral.

« En contradiction avec tout esprit sportif »

Les services de l’Etat listent une série de huit incidents pour justifier ce choix et témoigner de « la rivalité historique et violente qui existe entre les supporteurs des clubs du MHSC et de l’OGC Nice, en contradiction avec tout esprit sportif ». Ils évoquent notamment la date du 25 janvier 2014. Ce jour-là, « environ 120 supporteurs de l’OGC Nice ont investi le centre-ville » de Montpellier et « certains d’entre eux ont déclenché une rixe avec des jeunes d’une cité sensible ».

La préfecture croit également savoir que « l’association Populaire Sud de Nice » aurait pu « profiter de ce déplacement dans l’Hérault pour laver [un] affront ». En juillet 2021, rappelle-t-elle, cinq ultras de l’OGC Nice avaient été « pris à partie et sévèrement rossés dans un camping de Carnon », une station balnéaire de l’Hérault.

Le climat serait donc explosif et d’autant plus depuis « le départ surprise du joueur de l’équipe du MHSC, Andy Delort, pour l’OGC Nice », pointe encore la préfecture, selon qui ce transfert « n’a pas été accepté par les ultras montpelliérains ».