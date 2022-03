« C’est le genre de procès qu’on voit rarement dans une carrière d’avocat », affirme Me Olivia Chalus-Pénochet au sujet de celui de l’attentat du 14-Juillet 2016, qui a fait 86 morts et 450 blessés à Nice, et qui débutera le 5 septembre prochain à Paris.

A six mois de l’ouverture de ce procès « hors-norme » et « historique », l’avocate niçoise a impulsé la création de « 14-7 Avocats », un collectif qui rassemble une quarantaine d’avocats du barreau de Nice​, de Grasse et d’Ajaccio. Il représente plus de 300 parties civiles avec l’objectif « d’être au plus près des victimes » en proposant « un service de proximité ».

Dans ce contexte, le groupe a alors « demandé et obtenu qu’il y ait une retransmission des débats à Nice ». En effet, « la majorité des victimes sont azuréennes, assure Me Adrien Verrier, bâtonnier de l’Ordre niçois également membre du groupe. Des échanges sont en cours de discussion pour convenir des modalités mais le principe est acté. Il était difficile pour les victimes d’être pendant trois mois à plus de 900 km de chez eux ».

Quelle organisation pour ce procès historique ?

Comme pour le procès des attentats du 13-Novembre, un dispositif d’aide psychologique sera mis en place. « La ville de Nice a accepté de financer un service d’accompagnement par des élèves avocats, poursuit Me Verrier. Ils serviront d’interface entre les parties civiles et les avocats qui seront à Paris. Ce système ne permettra pas d’intervenir directement lors des audiences, ce n’est pas une annexe de la cour d’assises, mais les élèves pourront répondre aux questions des victimes et ces dernières pourront avoir toutes les informations nécessaires. L’idée est qu’elles puissent vivre cet événement dans les meilleures conditions possibles. »

Mais à la différence du Bataclan, l’attentat de Nice s’est déroulé « en milieu ouvert » ce qui rend le procès « assez unique ». Ainsi, il souligne la pertinence de ce groupe qui présentera « une plaidoirie commune ». « On a peu de référentiels en France avec autant de victimes. L’autre spécificité de Nice, c’est qu’il a touché des familles entières, énormément d’enfants mineurs », ajoute Me Chalus-Pénochet. Ce soir-là, plus de 30.000 personnes étaient sur la promenade des Anglais pour assister au feu d’artifice. 2.457 victimes ont été indemnisées par le fonds de garantie mais seules 865 victimes se sont constituées partie civile.

« Un moment de reconnaissance des souffrances »

« Pour cette recherche de vérité, pour mieux comprendre et surtout faire entendre leur voix, exprimer et partager leur souffrance, il est essentiel que les victimes se constituent partie civile, lance Me Sophie Hebert-Marchal, qui fait partie du 14-7 avocats. Il faut qu’elles puissent s’approprier ce procès. C’est aussi un moment de reconnaissance des souffrances. On ne veut pas d’une salle remplie que de robes noires. » D’autant que la Cour de cassation a adopté depuis le 15 février 2022 une conception plus large de la notion de partie civile pour les spécificités des attentats terroristes.

Le collectif souligne que les victimes parties civiles qui se rendront à Paris pourront être indemnisées. Des discussions sont en cours pour mettre en place aussi ce système pour celles qui se rendraient la salle de Nice.