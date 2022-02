2h00: C'est partiiiii, de l'or sinon rien pour Tess Ledeux

Bonjour/bonsoir à tous. On va commencer ce live très fort dès 3 heures, avec Tess Ledeux qui va nous ramener l'or, c'est écrit, après avoir tout cassé aux X-Games. Les trois manches de Big Air sont à 3h00, 3h22 et 3h45. Et on enchaînera direct avec les qualifs du Super G dès 4h00, avec notre Pinturault national.