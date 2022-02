JO 2022 - Biathlon EN DIRECT : QFM met 30 secondes à Johannes, ça sent bon l'or...Suivez l'Individuel olympique

Yo les biathlix ! L’heure du feu d’artifice approche. LA course la plus attendue de la journée, l’individuel hommes en biathlon, est sur le point de commencer. Dans le coin bleu, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet, leader de la Coupe du monde, ont de grandes chances de rapporter une nouvelle médaille à la délégation française présente aux JO 2022. Pourquoi pas l’or ? La concurrence sera rude, surtout sur une course aussi particulière et avec le contexte olympique. Pour rappel, sur l’indiv, une faute au tir = une minute de pénalité. Exit, donc, les tirs Lucky Luke, place aux tirs travaillés. Qui sera le meilleur à ce jeu ?

>> Rendez-vous à 9h25 pour le début du live