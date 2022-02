JO 2022 EN DIRECT : Pas de finale pour Quintin en ski de fond et les garçons attendus en biathlon... Suivez les épreuves du matin

Yo les Olympix ! Nous aussi, on a notre bascule. On passe donc du live de nuit au live de jour. Pour ceux qui émergent, on rappelle que la France a ajouté une quatrième médaille d’argent à son tableau de chasse grâce à la 2e place de Tess Ledeux en Big Air. Une bonne nouvelle en soi, même si on était en droit d’espérer l’or pour la Française. Qui sait, la première breloque dorée est peut-être au bout de l’individuel de biathlon (qu’on suivra sur un live à part, on vous tient au jus) avec QFM et Jacquelin ? On suivra également les Bleus du ski de fond sur le sprint hommes et femmes avec Léna Quintin, Lucas Chanavat, Richard Jouve et Renaud Jay.

>> Rendez-vous dans une grosse demi-heure pour le début du live