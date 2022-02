La mine renfrognée, hagard, Ivo Grbic a été le premier joueur du Losc à s’extraire du vestiaire nordiste après la claque reçue à domicile face au PSG (1-5). Il faut dire que le gardien lillois n’avait sans doute pas à cœur de s’éterniser au milieu de ses coéquipiers après un match en forme de cauchemar. Coupable sur trois des cinq buts parisiens, l’international croate est clairement le grand coupable de la déroute de son équipe.

En relâchant un centre puissant de Nuno Mendes sur le premier but de Danilo, en ratant sa sortie aérienne sur le deuxième but de Kimpembé et en se détendant à la vitesse d’une tortue sur le quatrième but de Danilo (bis), Grbic a été en dessous de tout. « Il faudra analyser ça à froid. Je ne l’explique pas. Cela ne sert à rien de discuter à chaud », a déclaré Jocelyn Gourvennec, un entraîneur lillois sonné par une telle maladresse.

« Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs »

Prêté cette saison au Losc par l’Atletico Madrid, le gardien de 26 ans n’était jamais passé au travers à ce point. Fébrile en début de saison, le successeur de Mike Maignan dans les buts nordistes était en train de prendre de l’assurance depuis plusieurs semaines. Mais son immense loupé face au PSG pourrait bien plomber le reste de sa saison.

Officiellement, le gardien est soutenu par ses coéquipiers. « C’est compliqué mais on est une équipe. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Il faut se relever et continuer », a ainsi lâché l’attaquant Jonathan David à l’issue du match. « On ne lui reproche rien » assure aussi le milieu Amadou Onana.

Il n’empêche qu’un tel fiasco, à quinze jours de défier Chelsea en 8e de finale aller de Ligue des champions, pose de grosses questions. Si la concurrence interne (Jardim, Karnezis) ne semble pas être non plus une assurance tous risques, il faudra voir si Grbic arrive à se relever d’un cauchemar vu en direct par des millions de personnes. Pas simple.