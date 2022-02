Ils étaient allés jusqu’à Florence pour le faire revenir à Marseille, et « ne regrettent pas du tout, rien que pour la connerie ». Mais Méderic Gasquet-Cyrus et son fils Marius doivent être un peu déçus le niveau de jeu affiché par Pol Lirola, le défenseur de l'Olympique de Marseille, depuis le début de la saison. Après six très bons mois sous les ordres de Jorge Sampaoli en fin de saison dernière, ponctués par deux buts et quatre passes décisives, tous les supporters de l’OM réclamaient son retour cet été, alors qu’il avait seulement été prêté par la Fiorentina.

« C’est parti d’un délire total, tout le monde voulait qu’il revienne donc on a eu envie d’aller faire ça, explique Médéric. On n’était pas loin donc on y est allé, on a fait une vidéo et on l’a postée sur les réseaux. Après ça s’est enflammé, surtout du côté des médias italiens qui se demandaient : "C’est qui ces fous ?". Et on a bien fait de le faire rien que pour ça, pour montrer qu’à Marseille on est des barjots. »

« L’une des déceptions cette saison »

Et c’est à la fin de l’été que l’Olympique de Marseille a soulagé tous ses supporters en annonçant le retour du latéral espagnol. Dans sa vidéo de présentation, on le voit même sur le Vespa d’un autre supporter, connu sur Twitter sous le pseudo « Le Petit Marseillais », au moins aussi actif que Méderic pour le retour de Pol Lirola.

Mais depuis ce retour, les prestations de Pol Lirola ne sont pas au niveau des attentes des supporters. « C’est l’une des déceptions de la saison, reconnaît Méderic. Il avait affiché un très bon niveau l’an dernier, en défense, mais surtout dans l’animation offensive, en apportant beaucoup. C’est la raison pour laquelle on a fait le forcing pour son retour. Peut-être que l’équipe a élevé son niveau, notamment au niveau technique, et que ça fait trop pour lui. Je suis très déçu, mais je ne veux pas le mettre au pilori. »

(Non) relation avec Under

Une déception plus offensive que défensive, à l’image des difficultés de l’Olympique de Marseille, meilleure défense de Ligue 1, mais seulement 9e attaque. Et cette année, Pol Lirola n’a marqué qu’un but et délivré qu’une seule passe décisive, en plus de matchs que la saison dernière. « On attend beaucoup de lui pour faire la différence offensivement, tu sais qu’il peut te mettre des buts ou te faire des passes décisives mais il n’apporte pas ça », juge Méderic.

La saison précédente, Pol Lirola évoluait dans son couloir aux côtés de Florian Thauvin, parti depuis au Mexique, et remplacé par le Turc Cengiz Under. « Je pense que la réponse est un peu liée à ça, estime son entraîneur Jorge Sampaoli. C’est aussi ce que j’ai dit à Pol. Il a fait six derniers mois très très bons la saison dernière, et a été décisif, surtout en attaque. Sa relation avec Thauvin est différente de celle avec Under, qui va peut être plus cherché le but que Pol. Mais c’est aussi à Pol de mettre ses capacités au profit d’Under. Il faut qu’il travaille son rendement, c’est sa responsabilité et ma responsabilité aussi, on doit résoudre les problèmes ensemble. » Le coach argentin poursuit :

Je lui parle tous les jours pour le bien de l’équipe et qu’il redevienne décisif pour nous comme en fin de saison dernière. »

Le président de l’OM, Pablo Longoria, semble aussi avoir conscience de ces difficultés, et il aurait même été jusqu’à sonder Hiroki Sakaï pour un retour dès cet hiver, selon La Provence.

​

Mais un retour en forme de Pol Lirola pourrait bénéficier à un autre joueur, lui aussi en méforme après six très bons mois en fin de saison dernière, Arkadiusz Milik. L’attaquant, trop souvent privé de ballon lorsqu’il joue, verrait d’un très bon œil le retour des centres et des passes décisives de l’Espagnol.