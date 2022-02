On l’attendait plutôt dans le staff du MHSC, à Saint-Etienne, ou même à Brest, dont il avait reçu une offre de l’ancien coach du MHSC Michel Der Zakarian. Finalement, à la surprise générale, c’est au FC Sète, que Vitorino Hilton a choisi de rebondir. Un club qui joue le maintien, en National (3e division). C’est en « passionné de football », confie le défenseur brésilien, qu’il a accepté la proposition du club de l’Île singulière.

Au FC Sète, « le challenge m’a plu énormément. C’était un club qui mérite d’être dans les grands championnats, la Ligue 1, la Ligue 2, bientôt, peut-être ». Et c’était, glisse-t-il, « une décision précipitée que d’annoncer que je prenais la retraite », lorsqu’il a quitté le MHSC, après dix ans de bons et loyaux services en mai dernier. D’ailleurs, il assure qu’il n’a « jamais arrêté de s’entraîner » après son départ de Montpellier. Avec l’AS Béziers, notamment. Alors aujourd’hui, il est toujours d’attaque. « J’ai trop envie de jouer, c’est plus fort que moi, je ne peux pas vous le cacher », sourit-il.

« Ça apporte de la lumière, sur le club »

Mais Vitorino Hilton devra, peut-être, attendre un peu, avant de rechausser les crampons lors des matchs officiels du FC Sète. Le contrat a bien été signé dans les temps, mais c’est plutôt son passé de professionnel qui l’empêche de jouer avec ses nouveaux coéquipiers sétois. Il faut que la Fédération française de football l’autorise à parapher un contrat fédéral, pour qu’il puisse jouer. Mais c’est en bonne voie, semble-t-il.

Au FC Sète, deux fois champion de France de D1 et deux fois vainqueur de la Coupe de France dans les années 1930, avoir réussi à attirer un tel joueur, avec une telle longévité, c’est évidemment un bonheur. « On est très, très heureux que Vito ait accepté de nous rejoindre, se réjouit Jean-François Gambetti, le président du club héraultais. Ça nous met du baume au cœur. Et ça apporte de la lumière, sur le club. »

D’ailleurs, le défenseur central de 44 ans n’est pas seulement là pour jouer, dans la ville de Georges Brassens. Le club entend aussi lui permettre d’apporter son expérience au service de l’ensemble de la structure. Auprès du président, du manager général ou de l’entraîneur, indique Sandryk Biton, le manager général du FC Sète. « Sur une analyse vidéo, sur une séance d’entraînement, ce qu’il peut donner comme conseils… Moi, je suis le plus heureux du monde, confie Sandryk Biton. Lorsque hier, je voyais certains jeunes joueurs regarder Vitorino Hilton, il y avait en eux de l’admiration. »

Et peut-être, que l’ancien joueur montpelliérain pourrait les aider à recruter. D’ailleurs, ils sont gourmands, au FC Sète. Après Vitorino Hilton, le club espère bien attirer un autre ancien Héraultais : Souleymane Camara. « J’espère qu’il nous rejoindra un jour, sourit le manager général du club héraultais. Ce serait une belle aventure pour deux anciens du MHSC. » Vitorino Hilton n’est pas, d’ailleurs, le premier joueur professionnel à tenter l’expérience sétoise : en 2005, l’ancien international français Franck Sylvestre, passé par Sochaux, Auxerre ou Montpellier, avait terminé sa carrière à Sète.