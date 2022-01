Daniil Medvedev peut s’offrir un deuxième Grand Chelem d’affilée après l’US Open l'été dernier, et détrôner Novak Djokovic au sommet du tennis mondial s’il remporte dimanche la finale de l’Open d’Australie, contre Rafael Nadal. Après avoir frôlé l’élimination au tour précédent contre le Canadien Félix Auger-Aliassime, le Russe, n° 2 mondial, a éliminé plus facilement Stefanos Tsitsipas ce vendredi, en demi-finale.

Medvedev (25 ans) a battu le Grec de 24 ans (4e mondial) en quatre manches et 2h30 de jeu (7-6 [5], 4-6, 6-4, 6-1). Mais avant de s’offrir le droit d’enchaîner une deuxième finale consécutive à Melbourne, après sa défaite l’an dernier contre Djokovic, la tête de série numéro 1 a complètement perdu ses nerfs.

"𝑹𝒆𝒈𝒂𝒓𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒊 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒅 𝒋𝒆 𝒕𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒍𝒆 !" 😳



Medvedev s'emporte contre l'arbitre en lui reprochant de ne pas sanctionner les échanges entre Tsitsipas et son père.

Après la perte de la deuxième manche, le Moscovite a reproché à l’arbitre du match de ne pas sanctionner les échanges entre Tsitsipas et son père, présent en tribunes alors qu’un tel « coaching » est interdit. « Tu es si mauvais, comment peux-tu être si mauvais en demi-finale de Grand Chelem ? » a-t-il vociféré entre autres « gentillesses » à l’Espagnol Jaume Campistol.

Des regrets avec le match

A la fin de la rencontre, le volcanique Russe a semblé s’excuser auprès de sa victime, avant d’esquisser un mea culpa au micro, devant le public de la Rod Laver Arena. « Je ne crois pas que mes émotions m’aident beaucoup, a-t-il glissé. J’ai souvent perdu à cause de ça. Mais j’ai réussi à me reconcentrer. » Ce nouvel épisode ne va pas arranger les relations déjà houleuses entre Medvedev et Tsitsipas, comme l’a montré la poignée de main glaciale entre les deux hommes à l’issue du match.