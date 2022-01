L'entraîneur du Losc Jocelyn Gourvennec positif au Covid-19

L’écran installé en salle de presse de Luchin laissait peu de place au doute. Mardi, Jocelyn Gourvennec a annoncé en visio conférence qu’il avait été testé positif au Covid ce mardi matin.

L’entraîneur du Losc ne sera donc pas mercredi (19 heures) sur le banc lillois pour le match en retard à disputer contre Lorient.

« Je me sens bien donc c’est frustrant, très frustrant »

« On a tous été testés. Je suis le seul à rester sur le carreau. Je me sens bien donc c’est frustrant, très frustrant. Mais il faut respecter les règles et le protocole. Du coup, on va s’organiser différemment. Le match est préparé, je ne serai pas dans le stade mais on a suffisamment d’outils technologiques pour bien s’organiser. Ça restera fluide. Je communiquerai à distance avec les joueurs et avec le staff au moment du match » a expliqué le technicien lillois, qui espère pouvoir faire le déplacement samedi à Brest.