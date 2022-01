Au Roazhon Park,

Ils ont bu le calice jusqu’à la lie. En pleine crise, les Girondins de Bordeaux ont vécu une semaine bien pourrie, à l’image de leur saison jusqu’à présent. Cela avait démarré fort au Haillan avec la mise au placard de six joueurs, dont le capitaine Laurent Koscielny. Et le calvaire s’est poursuivi ce dimanche après-midi sur la pelouse du Roazhon Park où les hommes de Vladimir Petkovic ont été humiliés par le Stade Rennais (6-0).

6 - Bordeaux a subi contre Rennes cet après-midi (0-6) son plus large revers en Ligue 1 depuis le 18 janvier 1986, à Monaco (0-9). Historique. pic.twitter.com/6K4QyvZkHW — OptaJean (@OptaJean) January 16, 2022

Comme souvent, l’équipe bordelaise a été apathique et la défense, la pire du championnat avec 50 buts encaissés, aux abois. A l’issue de cette correction, l’ancien sélectionneur de la Nati a refusé d’accabler ses joueurs, assumant « toutes les responsabilités ». « Je n’ai pas réussi à pousser suffisamment les joueurs, à les aider à se libérer de la peur, a-t-il indiqué. Et quand on a peur, on peut difficilement jouer au football ».

Réduits à dix juste au retour des vestiaires

Dès l’entame du match, les Girondins ont été pris à la gorge par des Rennais revanchards qui se sont créé plusieurs occasions avant que Martin Terrier ne trouve l’ouverture à la demi-heure de jeu. Les joueurs de Bruno Genesio ont ensuite fait le break juste avant la mi-temps sur un magnifique coup franc direct de Bourigeaud avant que les Girondins, réduits à dix avec l’expulsion d’Issouf Cissokho, ne s’effondrent totalement en seconde.

« Après le 2-0, on a commis des erreurs faciles et on a eu peur d’être sur le terrain, a-t-il regretté. Cela ne doit plus arriver ». Interrogé en conférence d’après-match pour savoir s’il se sentait menacé après cette nouvelle désillusion, Vladimir Petkovic a botté en touche. « Je suis un combattant, a-t-il assuré. Je suis un lion, c’est mon signe astrologique, et je ne lâche jamais ».

« Si on continue comme ça, on fonce tout droit en Ligue 2 »

Il va en tout cas lui en falloir du courage pour remettre son équipe à l’endroit tant la prestation a été catastrophique ce dimanche. « Il va d’abord falloir retrouver du calme, c’est indispensable », a estimé le coach des Girondins, engagés plus que jamais dans la lutte contre le maintien. « Nous devons aborder les matchs de manière plus combattante, avec l’envie de gagner à tout prix », a-t-il poursuivi.

Enock Kwateng 🗣"Avec ce genre de prestation, on fonce tout droit en Ligue 2."

Le @staderennais s’impose 6 à 0 face aux @girondins .#SRFCFCGB #Ligue1UberEats pic.twitter.com/RTEO4PFFU2 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) January 16, 2022

On aurait d’ailleurs aimé parler de cette « envie » avec les joueurs bordelais mais aucun d’entre eux ne s’est arrêté en zone mixte. Interrogé à l’issue de la rencontre par les équipes d’Amazon, Enock Kwateng a toutefois confié sa honte après la prestation indigne de son équipe. « Si on continue comme ça, c’est clair qu’on fonce tout droit en Ligue 2 ! », a-t-il lâché.