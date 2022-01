Il est en train de faire changer d’avis presque tous ses détracteurs. Le gardien de l'Olympique de Marseille, Pau Lopez, dont le transfert définitif de l'AS Roma a été officialisé à l’issue de son 20e match, contre Bordeaux, comme le prévoyait l’option d’achat, réalise un excellent début de saison. Ses statistiques parlent pour lui, neuf rencontres sans encaisser de buts en 15 matchs, 82.1 % d’arrêts ce qui le place cette saison devant Manuel Neuer, Giuanluigi Donnaruma, Anthony Lopes ou Edouard Mendy. Grâce à ses performances, et celles de ses défenseurs, l’Olympique de Marseille est la meilleure forteresse de L1, et deuxième d’Europe derrière Manchester City. Mais au-delà de l’aspect défensif, Pau Lopez est de plus en plus essentiel dans la construction du jeu de l’OM.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’avait recruté Jorge Sampaoli, avant de le titulariser dès son retour de blessure à la fin du mois d’août. Et s’il n’a vraiment pu faire admirer ses qualités balles au pied à son arrivée avec une moyenne approximative de trois dégagements en touche par match, il est en train de donner raison à son entraîneur.

« Ce que demande l’évolution du foot moderne sur le poste de gardien »

Comme lors de la victoire historique de l’OM contre Bordeaux (1-0), la semaine dernière, lorsqu’il n’a pas hésité à monter jusqu’au milieu de terrain pour effectuer la première relance. « Quand tu regardes le pressing de Bordeaux, il n’y en a pas du tout. Pourquoi se fatiguer à relancer quand tu as du champ. C’est exactement ce qu’on dit aux joueurs : " avance, t’as du champ ". C’est un peu le rôle de Pau Lopez, et en faisait ça, il offre une possibilité de plus en sortant de son but », analyse Benoit Tissier, rédacteur en chef du site Main opposée, spécialisé sur le poste de gardien.

Et selon lui, Pau Lopez remplit le nouveau rôle des gardiens voulu par le football moderne.

« C’est typiquement ce que fait Manuel Neuer. C’est ce que demande le football moderne, et Sampaoli, sur l’évolution du poste de gardien. En phase de possession, il enlève son maillot de gardien pour un maillot de joueur. Il apporte une solution de plus qui annule le pressing adverse grâce à ce surnombre, et l’équipe d’en face a l’impression de faire un taureau », poursuit-il.

Pour le spécialiste du poste de gardien, c’est Donnaruma qui symbolise le mieux cette évolution du poste, également engendrée par la réglementation comme l’interdiction pour le gardien de prendre une passe en retrait de la main.

Si cette évolution tactique est de plus en plus visible, elle ne date pas d’hier. Et Pascal Olmeta est bien placé pour le savoir, comme lorsqu’il n’a pas hésité à dribbler six joueurs de Cannes lorsqu’il gardait les buts de l’OM. « Quand je sortais trop haut, tout le monde me demandait ou j’allais. J’essayais de porter le jeu plus haut, avec cette envie de jouer haut. A l’époque du Racing Club de France, Artur Jorge voulait que je joue libero. Il y avait déjà cette idée de porter le jeu haut », relate-t-il. Mais pour lui, la qualité première d’un gardien doit rester sa solidité sur la ligne : « Si ton gardien t’apporte de la sérénité et de la tranquillité, ta défense joue plus haut ».

« Le risque est assumé et mesuré »

Derrière ce positionnement haut, il y a forcément une part de prise de risque assumée et certains supporters de l’OM ont à coup sûr quelques sueurs en voyant Pau Lopez monter si haut contre Bordeaux. « La bourde, à un moment tu vas être obligé de la faire, comme tous les grands gardiens. Si tu n’en fais pas, c’est que tu ne quittes pas ta ligne », estime Pascal Olmeta.

Ne me dites pas que vous n'avez pas tremblé rien qu'un petit peu, il est fou ce Pau Lopez😅😂 #TeamOM pic.twitter.com/5XcUgIrkX6 — Actu OM (@ActuOM__) January 9, 2022

« Si tu as la possession du ballon, une, deux, voire trois solutions à trois ou quatre mètres, le risque est assumé et mesuré. Si tu n’es pas capable d’assurer une passe de trois mètres quand tu es joueur pro… Le risque il existe en soi, les joueurs restent des êtres humains. Mais il n’est pas assumé uniquement par le gardien, mais par le groupe », avance Benoit Tissier.

N’en déplaise à Bixente Lizarazu, qui demeure l’un des derniers détracteurs du portier espagnol. « Je suis sûr que Pau Lopez va se faire rattraper par la patrouille à un moment donné dans la saison. On en reparlera », jugeait-il dans Téléfoot. A la différence de Pascal Olmeta, déçu du classement de l’icône Steve Mandanda en début de saison, mais qui sait, lui, reconnaître les bonnes prestations du nouveau gardien de l’OM. « Il ne me fait pas bander, mais il faudrait être non voyant pour dire que le gardien n’y est pour rien quand tu es 2e ou 3e au classement », résume-t-il à sa manière.